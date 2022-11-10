Herekeliler Ata’yı unutmadı

Hereke Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği üyeleri bu yılda geleneği bozmadı ve Atatürk’e saygısını bir kez daha gösterdi. Dernek üyelerinden Mehmet Cengiz, "Bu geleneği gençlere miras olarak bırakmak istiyoruz" dedi. Atatürk büstünün önünde toplanan üyeler büste çiçek bıraktıktan sonra sirenlerin çalması ile beraber saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyup töreni sonlandırdı.