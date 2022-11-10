Şayir’den öğrencilere desteğini esirgemeyen Polisan Holding’e teşekkür

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı grup yarışmalarında il birincisi olanPolisan Ortaokulu Halk Oyunları ekibi öğrencileri, Balıkesir’de düzenlenen Türkiye yarışlarında ise Kocaeli’yi temsil etti. Yarışmada Türkiye 3.’sü olarak Dilovası’nı gururlandıran Polisan Ortaokulu Halk Oyunları ekibi öğrencileri, önceki gün Polisan Holding’in düzenlediği programla ödüllendirildiler.

POLİSAN FABRİKASI’NDA TÖREN

Polisan Fabrikası’nda düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir, Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu,Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis, Belediye Başkan Yardımcısı ve Diliskelesi Spor Kulübü Başkanı Sinan Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Polisan Fabrikası Genel Müdürü Selçuk Denizhan, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay, Polisan Ortaokulu Müdürü Bahtiyar Yılmaz, Polisan Spor Derneği Başkanı Tekin Dursun ile okul öğretmenleri ve halk oyunları öğrencileri katıldı.

“CUMHURİYETİMİZİ EMANET EDECEĞİMİZ GENÇLER”

Törenin açılış konuşmasını yapan Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, “Bugün fabrikada farklı bir telaş yaşıyoruz. Bize bu başarıyı yaşatan öğrencilerimiz ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çocukluk döneminde halk oyunları oynayan ve özellikle Van yöresi halk oyunlarını oynayan birisi olarak zor bir oyunla önce Kocaeli 1’incisi ardından da Türkiye 3’üncüsü oldular. İnşallah bu başarıları eğitim hayatlarında da devam edecektir. Biz Cumhuriyetimizi emanet edecek gençlerimizin her alanda çok iyi yetişmesini istiyoruz” dedi.

“GÜLEN YÜZLERİNİ GÖRMEK KEYİF VERİYOR”

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis ise, “Başarıları için öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm yöneticilerimizi tebrik ediyorum. 1960’lı yıllardan beri Dilovası’nda hem sanayi anlamında hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığımız çalışmalarımız artık Dilovası ile özdeşlemiş bir durumda. Burada olmasak da bunu hissediyoruz. Öğrencilerimizin gülen yüzlerini görmek büyük keyif veriyor. Bunlar bizleri çok motive ediyor. Polisan Holding olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerimize ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“POLİSAN AİLESİ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Polisan ailesi ile her zaman gurur duyuyoruz. İlçemiz ile özdeşleşen Polisan’dan bahsederken merhum Polisan’ın kurucusu ülkemizin önemli sanayicilerinden Necmettin Bitlis’i de yad etmeden geçemeyeceğim. Allah gani gani rahmet eylesin. Polisan’ın desteği ile ilçemiz çocuklarının halk oyunlarındaki başarısı ülkemize yayılmış durumda. Bir kez daha öğrencilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. KaymakamMetin Kubilay da öğrencileri tebrik ederek destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Ardından protokol üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederekgünün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.