Kocaeli Bilnet Ortaokulu, Kartepe Genç Akademi’de

Kocaeli Bilnet Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri, Kartepe Genç Akademi Merkezi’ne Fen ve Mühendislik ve sanatsal faaliyetler kapsamında katılım sağladı.6. ve 7. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen gezide öğrenciler Sanal Gerçeklik Küresi, Fen Laboratuvarı, Robotik Kodlama ve E-Spor atölyelerine katıldı.Kocaeli Bilnet Okulları 21.yüzyıl becerilerini öğrencilerine kazandırmak için okul içi ve okul dışı etkinliklerle zenginleştirilmiş program yürütmeye devam ediyor.