Körfezim’den önceki dönem velilerine vefa

Körfezim Eğitim Kurumları; birçok sosyal sorumluluk projelerinde görev alan veliler Canan Yüksel, Emel Taşyürek, İlknur Ünsal, Fatma Aydaş, Özlem Öztürk, Asuman Aykan, Hürü Göçer, Zekiye Uzun, Sibel Altunkaya, Elvan Kahraman, Eda Kabak’ı okullarına davet ederek vefa günü düzenledi.Okula davet edilen anneler; Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, İlkokul Müdürü Çiğdem Aytekin, okulun öğretmenleri, öğrencileri ve yeni okul aile birliği velilerinin katılımıyla onore edildi. Geçmiş günler yad edilip dostluklar pekiştirildi.Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür eden veliler, okulla olan gönül bağlarının devam ettiğini ve okulun da hem çocuklarına hem de kendilerine çok şey kattığını ifade ettiler.