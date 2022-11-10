Namık Kemal A.L.’de şairler-ozanlar-aşıklar rüzgârı esti

İlimizin en köklü eğitim kurumlarından Namık Kemal Anadolu Lisesi eğitim, kültür, alanında gerçekleştirdiği programlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçici bir süre yeni yerinde eğitim hayatına devam eden Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri konferans salonunda şairleri, aşıkları ve ozanları ağırladılar. “Sanat ve Şiir Üzerine Söyleşiler” temalı programın konukları Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği’ne bağlı şair, aşık ve ozanlar oldu. Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda okul idaresi tarafından katılımcılara plaket takdimi yapılırken Okul Müdürü Adem Şahinkaya katılımcılara teşekkür etti.