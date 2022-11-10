Lösemiyi yendiler, sıra hayallerinde

Körfez Belediyesi’nin özel konukları vardı. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) İstanbul Koordinatörlüğü, yöneticileri, yanlarında lösemiyi yenmeyi başaran çocuklarla birlikte 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Körfez Belediyesi’ni ziyaret etti. LÖSEV yöneticileri ile birlikte çocukları meclis salonunda ağırlayan Başkan Yardımcısı Osman Yurt, ziyaretin anlamına değindi.

LÖSEV’İN 24. YAŞINI KUTLADILAR

Ziyarette LÖSEV İstanbul Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, Aktif İletişim Yönetmeni Yaprak Çalıkıran, Aktif İletişim Yardımcısı Gizem Ulutaş, Sosyal Hizmet Uzmanları Berfin Selen Keleş ve Şeymanur Erbil ile Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal da yer aldı. Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un misafir ettiği heyette, iyileşerek sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri de eşlik etti.

KÖRFEZ BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Ziyaretin 8 Kasım’a denk gelmesi nedeniyle, LÖSEV’in kuruluşunun 24. yılı için pasta kesildi.Buluşmada, çocukların tedavi süreçleri ve LÖSEV’in ülke genelindeki yardım çalışmaları konuşuldu. Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un çalışmaları konusunda teşekkür ve tebriklerini ilettiği dernek üyeleri, Körfez Belediyesi’nin destekleri ve misafirperverliği için duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Lösemi ile mücadelesinde zafere ulaşan ve bu zaferi söyledikleri şarkılarla kutlayan çocuklar, sırasıyla meclisteki başkan koltuğuna oturdular.