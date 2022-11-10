10 Kas 2022 - 16:14- Gündem G: 10 Kas 2022 - 16:17

Körfez’e 3 ayrı sağlık projesi geliyor

Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezlilerin uzun zamandır beklediği müjdeyi verdi; “Devlet Hastanesi Ek Hizmet binası, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, 2023 Yatırım Programı’na alındı” dedi
Körfez’e 3 ayrı sağlık projesi geliyor mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezlilerin uzun zamandır beklediği Körfez Devlet Hastanesi’ne yeni ek hizmet binası kazandırılması noktasındaki girişimlerini sonuçlandırdı. AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Ziyaretin gündemi ise Körfez’de yapılması planlanan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve diğer sağlık projeleriydi.

“YILLARDIR BEKLİYORDUK”

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Söğüt, “Uzun yıllardır Körfez’in beklediği bir projeydi. Aslında bizler gerekli hazırlıkları yapmıştık. Sağlık Bakanlığımızın yatırım programına almasını bekliyorduk. AK Parti Kocaeli Milletvekillerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Arada köprü oldular ve yatırım programına alınması için ciddi bir emek gösterdiler” dedi.

30 ÜNİTELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Söğüt, “Tabi ek hizmet binası dışında iki proje de yatırım programına alındı. Mevcutta bir ağız diş sağlığı merkezimiz var ama Körfez için yetersiz kalıyordu. Nüfusu her geçen gün artan bir ilçeyiz. Onun yerine 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak. Ayrıca ilçemize bir de Sağlıklı Hayat Merkezi kazandıracağız. Bu iki proje de hemen başlayacak” dedi.

KÖRFEZ’E HAYIRLI OLSUN

Biz de bugün Bakanımızı ziyaret ettik ve kendisine Körfez için önemli olan bu projelerin hayata geçecek olmasından dolayı teşekkür ettik. Körfezlilere de proje için hayırlı olması dileklerini iletti” dedi. Başkan Şener Söğüt ziyaret sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir hediye takdim etti ve projeler için teşekkürlerini iletti.

TAM DONANIMLI OLACAK

Körfez Devlet Hastanesi’ne yapılacak ek hizmet binası, tam donanımlı olacak. Proje içerisinde ameliyathane, yoğun bakım, resusitasyon odası, hasta muayene alanları, müşahede odası, müdahale odası, bekleme alanları, görüntüleme ünitesi, travma odası, laboratuvar ve kan alma odası gibi birimler de bulunacak.
# sağlık, AKP

10 Kas 2022 - 16:14 - Gündem

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