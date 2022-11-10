“Genç liderimiz Baş, 6’lı Masa’ya pozitif enerji katacak”

BTP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Üstüner ve yönetimi, CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve yönetimini CHP il binasında ziyaret etti. BTP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Üstüner,“6'lı Masa'nın BTP'nin katılımıyla 7'li Masa olması siyasetimizde çok büyük bir sinerji oluşturacaktır.Açlıktan, yoksulluktan, borçlardan, pahalılıktan, işsizlikten bunalmış, kara kara düşünen, geleceğe dair tüm umutlarını yitiren milletimiz özellikle de gençlerimiz için büyük bir umut olacaktır” dedi.

“BAŞ, 6’LI MASA’YA POZİTİF ENERJİ KATACAK”

Üstüner, “BTP'nin öngörü sahibi, elinde ekonomik çözümü olan, dinamik, genç lideri Hüseyin Baş, 6'lı Masa'ya büyük bir pozitif enerji katacaktır. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. BTP liderinin dahil olduğu 7'li Masa olarak görmek umuduyla” dedi.CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılarda ziyaretleri için teşekkür ederek,“Bizde çok arzu ederizHüseyin Baş’ın ittifaka katılmasını, gelişmeleri takip ediyoruz” dedi. Abdülkadir Üstüner, Prof. Dr. Haydar Baş'ın “Hoşgeldin Atatürk” eserini Karakadılar’atakdim etti. Birol ARATEMUR