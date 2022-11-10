Tüp fiyatları bir yılda 200 lira artınca esnaf dara düştü

Döviz kurundaki artış ve enflasyon nedeniyle tüp fiyatları tekrar yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl 120 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, bu yıl 320 liraya kadar yükseldi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan çay ocağı işleten esnaf, zamlardan şikayetçi olurken tüpçü esnafı ise akaryakıta gelen zamlardan sonra tüp fiyatlarının normal olduğunu söyledi.
AYLIK 300 LİRADAN HAFTALIK 300 LİRAYA
Çay ocağı işletmecisi Salih Günaydın, gelen zamlarla ilgili, “Haftada bir tüp almak zorundayım. Eskiden aylık 300 lira ödüyordum, şimdi haftalık 300 lira ödüyorum. Sadece 1300 lira aylık tüp masrafım var, elektriği, suyu her şey çok maliyetli. Aynı şekilde koliyle çay söylüyoruz, 700 liraya sipariş verdim, yolda 750 lira oldu. Nereye gidiyoruz böyle? Emekli maaşımızla geçinemiyoruz hala çalışıyoruz, buna rağmen elimizde avucumuzda bir şey yok” dedi.
“HER ŞEYE ZAM GELİYOR”
Tüpçü esnafı Süleyman Toprak, “Akaryakıta çok fazla zam geldi. Şuanda da tüpe zam gelmesi gayet normal. Sadece tüpün değil, her şeyin fiyatı artıyor. Günümüzde tüp fiyatları normal” şeklinde konuştu.
TÜP FİYATLARI
Kamp gazı: 75
Ev gazı: 330
Ticari gaz: 660
Sanayi gazı: 1350
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.