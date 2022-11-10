Grip aşısına talep çok, aşı yok

Grip vakalarının artmasıyla bağışıklık sistemini diri tutmaya çalışan, bilinçli vatandaşlar çareyi grip aşısında buldu. Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı, “Vatandaşımız artık koronavirüsten dolayı bazı tedbirler konusunda bilinçlendi. Özellikle grip aşısına talep arttı. Tabi ki talep artsa dahi yeterli aşımız yok. Grip aşısı şuanda 243 lira fakat bu aşıdan 65 yaş ve üstü ücretsiz faydalanabiliyor. Bunun yanında kronik rahatsızlığı olan, astım hastaları, diyabet hastaları da kriterlere uyuyor ise ücretsiz grip aşısı olabilir. Bizim, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara tavsiyemiz toplu taşımalarda, kalabalık ortamlarda maskelerini takmaya devam etsinler” dedi.