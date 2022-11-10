Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EMŞAV’a vergi muafiyeti

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na 2 Kasım tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vergi muafiyeti tanındı. Konu ile ilgili açıklama yapan EMŞAV Kocaeli Şube Başkanı Alpay Çakırcı, “Cumhurbaşkanının 2 Kasım’da imzaladığı vergi muafiyeti hakkı vakfımıza hayırlı olsun. Bu bizim vakfımız ve şehit ailelerimiz için çok önemli. Onlar için yapılacak sosyal aktiviteler, destekler, onların yanında olma noktasında vakfımıza büyük faydalar sağlayacak. Bu karardan dolayı onur ve gurur duyduk” dedi.
YENİ OFİS AÇILIYOR
Kocaeli’de şube olarak 200 metrekare bir ofis tuttuklarını ifade eden Çakırcı, “Yapım aşamalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede faaliyete girip şehit ve gazi ailelerine her türlü noktada inanılmaz destekler sunmaya çalışacağız. Ayrıca ofisimizin diğer gazi derneklerine kullanımına açık olmasını sağlayacağız. Onlarla iç içe olmaya çalışacağız” ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.