10 Kas 2022 - 16:22- Gündem G: 10 Kas 2022 - 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EMŞAV’a vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na (EMŞAV) büyük destek vererek vakfı vergi muafiyeti kapsamına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EMŞAV’a vergi muafiyeti mask
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na 2 Kasım tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vergi muafiyeti tanındı. Konu ile ilgili açıklama yapan EMŞAV Kocaeli Şube Başkanı Alpay Çakırcı, “Cumhurbaşkanının 2 Kasım’da imzaladığı vergi muafiyeti hakkı vakfımıza hayırlı olsun. Bu bizim vakfımız ve şehit ailelerimiz için çok önemli. Onlar için yapılacak sosyal aktiviteler, destekler, onların yanında olma noktasında vakfımıza büyük faydalar sağlayacak. Bu karardan dolayı onur ve gurur duyduk” dedi.

YENİ OFİS AÇILIYOR

Kocaeli’de şube olarak 200 metrekare bir ofis tuttuklarını ifade eden Çakırcı, “Yapım aşamalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede faaliyete girip şehit ve gazi ailelerine her türlü noktada inanılmaz destekler sunmaya çalışacağız. Ayrıca ofisimizin diğer gazi derneklerine kullanımına açık olmasını sağlayacağız. Onlarla iç içe olmaya çalışacağız” ifade etti.
# emniyet

10 Kas 2022 - 16:22 - Gündem

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