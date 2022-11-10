Haşimov’un adı İzmit’te yaşatılacak

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ortaklığında önümüzdeki Pazar günü (13 Kasım) 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ile girilen çatışmada şehit düşen Tümgeneral PoladHaşimov anısına yapılan parkın tanıtım programı gerçekleştirilecek. Saat 15.00’da Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Konak Sokak’ta bulunan parkın tanıtım programına çok sayıda davetli katılacak.
GENİŞ KATILIM
Şehit Tümgeneral PoladHaşimov Parkı Tanıtım ve Anma Programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ev sahipliği yapacak. Programa Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşat Memmedov, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu NarminaMustafayeva, Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov, Şehit Tümgeneral PoladHaşimov’un Kardeşi Kemale Haşimov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve çok sayıda davetli katılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.