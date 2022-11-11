Bakan Nebati’den EYT ve ÖTV açıklaması

Bakan Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, bütün gün devam eden görüşmeler süresince EYT ile ilgili hiçbir açıklama yapmadığı halde sanki açıklama yapmış gibi haberler yayımlandığını söyledi.
“ÖNCE KABİNEYE SUNACAĞIZ”
Bakan Nebati, “EYT ile ilgili bir açıklamam olmadı. Çalışma Bakanlığımız bu konu üzerinde ayrıntılı çalışıyor. Bizler de işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmayı yürütüyoruz. Çalışma Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı tamamladıktan sonra önce kabineye sunacağız. Daha sonra da Cumhurbaşkanımız çalışmanın detaylarını açıklayacaktır” dedi.
ÖTV AÇIKLAMASI
Bakan Nebati, otomotiv ÖTV’siyle ilgili bir soruya da, “Matrah konusunda çalışma yapıyoruz” diyerek oransal indirimle ilgili düzenleme yapmayacakları mesajı verdi.
BÜTÇE KABUL EDİLDİ
Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan Teke - EYT yoksa oy'da yok.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.