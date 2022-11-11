Bakan Nebati’den EYT ve ÖTV açıklaması

Bakan Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, bütün gün devam eden görüşmeler süresince EYT ile ilgili hiçbir açıklama yapmadığı halde sanki açıklama yapmış gibi haberler yayımlandığını söyledi.

“ÖNCE KABİNEYE SUNACAĞIZ”

Bakan Nebati, “EYT ile ilgili bir açıklamam olmadı. Çalışma Bakanlığımız bu konu üzerinde ayrıntılı çalışıyor. Bizler de işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmayı yürütüyoruz. Çalışma Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı tamamladıktan sonra önce kabineye sunacağız. Daha sonra da Cumhurbaşkanımız çalışmanın detaylarını açıklayacaktır” dedi.

ÖTV AÇIKLAMASI

Bakan Nebati, otomotiv ÖTV’siyle ilgili bir soruya da, “Matrah konusunda çalışma yapıyoruz” diyerek oransal indirimle ilgili düzenleme yapmayacakları mesajı verdi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.