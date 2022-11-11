Hürriyet, Baro Başkanı Mehmet Gül’ü konuk etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Barosunun geçtiğimiz ay yapılan genel kurulunda başkan seçilen Mehmet Gül ve yönetimini ağırladı. Ziyarette Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül’ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Tamer Ejderoğlu, Caner Karakadılar, Nuriye Yılmaz ve Emin Karakol hazır bulundu.

GÜL: BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA

Başkan Hürriyet, görevlerinde başarılar dilediği Mehmet Gül ve yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül ise ziyarette, "Yeni yönetim olarak başkanımıza iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Başkanımız her zaman Kocaeli Barosu’na destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.