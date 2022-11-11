Hürriyet, Baro Başkanı Mehmet Gül’ü konuk etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Barosunun geçtiğimiz ay yapılan genel kurulunda başkan seçilen Mehmet Gül ve yönetimini ağırladı. Ziyarette Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül’ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Tamer Ejderoğlu, Caner Karakadılar, Nuriye Yılmaz ve Emin Karakol hazır bulundu.
GÜL: BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA
Başkan Hürriyet, görevlerinde başarılar dilediği Mehmet Gül ve yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül ise ziyarette, "Yeni yönetim olarak başkanımıza iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Başkanımız her zaman Kocaeli Barosu’na destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.