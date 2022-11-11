11 Kas 2022 - 09:46- Gündem G: 11 Kas 2022 - 09:49

Teleferik projesinde temel betonu atıldı

Kente değer katacak çalışmalardan biri olan Kartepe Teleferik projesinde Derbent İstasyonu temel betonu atıldı
Teleferik projesinde temel betonu atıldı mask
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Kent genelinde farklı alanlarda çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak prestijli projelere devam ediyor. Büyükşehir’in önemli çalışmalarından biri olan Kartepe Teleferik Projesi’nde de ekipler yoğun çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projede, Derbent İstasyonu temel betonu atıldı. Eşsiz kent manzarasının yer aldığı bölgede inşa edilen istasyonun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

4 BİN 695 UZUNLUĞUNDA

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek.

14 DAKİKA SÜRECEK

Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.
# Büyükşehir Belediyesi, Kartepe

11 Kas 2022 - 09:46 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Abc - bu projenin kime faydası olacak, dağdaki tesisi olanlara, adam gibi kent için proje üretsenize, ulaşımı çözsenize, e5 e alternatif yol yapsanıza , çenesuyu tırdan kamyondan geçilmiyor yaşanmaz oldu, kavşakta her sabah akşam kaos var insanlar birbirini vuracak, tırlar kamyonlar hayatı felç ediyor otobüslerde öyle, sokak aralarına kadar girdiler artık, ama yönetenler piramitin en tepesinde, aşağıyı göremiyor.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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