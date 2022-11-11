Teleferik projesinde temel betonu atıldı

Abc - bu projenin kime faydası olacak, dağdaki tesisi olanlara, adam gibi kent için proje üretsenize, ulaşımı çözsenize, e5 e alternatif yol yapsanıza , çenesuyu tırdan kamyondan geçilmiyor yaşanmaz oldu, kavşakta her sabah akşam kaos var insanlar birbirini vuracak, tırlar kamyonlar hayatı felç ediyor otobüslerde öyle, sokak aralarına kadar girdiler artık, ama yönetenler piramitin en tepesinde, aşağıyı göremiyor.