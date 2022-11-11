11 Kas 2022 - 10:06- Gündem G: 11 Kas 2022 - 10:10

Meteoroloji uyardı, iki bölgeye kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışıyla ilgili uyarı yapıldı. Müdürlük tarafından yapılan uyarıda kar yağışının sadece Doğu Anadolu bölgesiyle sınırlı olmayacağı, Karadeniz bölgesinin de yağış alacağı ifade edildi.
Meteoroloji uyardı, iki bölgeye kar geliyor! mask

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından vatandaşların gözü kulağı kar yağışına çevrildi. Meteoroloji de vatandaşların aklındaki soru işaretlerini giderdi. Meteoroloji tarafından yayınlanan 11 kasım hava durum raporunda kar yağışına ilişkin detaylı olarak bilgi verildi.

KARADENİZ BÖLGESİNDE DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yeni rapora göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Çanakkale 18°C Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 18°C Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 18°C Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 19°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Afyonkarahisar 17°C Az bulutlu

Denizli 21°C Az bulutlu

İzmir 21°C Az bulutlu ve açık

Muğla 20°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Adana 26°C Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 24°C Az bulutlu ve açık

Hatay 23°C Parçalı ve çok bulutlu

Isparta 19°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ankara 17°C Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 17°C Parçalı ve az bulutlu

Kayseri 13°C Parçalı ve az bulutlu

Konya 15°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bolu 16°C Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 15°C Parçalı ve az bulutlu

Sinop 17°C Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 15°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Artvin 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Samsun 16°C Parçalı bulutlu

Tokat 15°C Parçalı bulutlu

Trabzon 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Elazığ 14°C Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Kars 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Van 10°C Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Diyarbakır 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep 17°C Parçalı ve çok bulutlu

Siirt 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa 19°C Parçalı ve çok bulutlu

# Ankara

11 Kas 2022 - 10:06 - Gündem

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