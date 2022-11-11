Büyükşehir 78 milyon 804 bin lirasını alamıyor!

Toplamı 4 milyar TL’yi aşan borcu ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi konumunda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vadesi geçmiş alacaklarını tahsil edemediği ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda belediyenin 2021 yılı sonu itibarıyla vadesi geçmiş alacak bakiyesinin 78 milyon 804 bine ulaştığı kaydedildi. Raporun ilgili kısmında, “Belediyenin 2021 yılı sonu itibariyle vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş alacak bakiyesinin 78 milyon 804 bin 137,49 TL olduğu görülmüştür. Dolayısıyla vadesi geçmiş alacağın tahsili için gerekli tedbirler alınmalıdır” ifadeleri yer aldı.