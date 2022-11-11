Otopark gelirleri başka alanlarda kullanılmış!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Büyükşehir Belediyesinin otopark gelirlerini başka alanlarda kullandığı ortaya çıktı. Otopark Yönetmeliği'ndeki, “Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılmayacağı” hükmüne rağmen Belediye, Darıca Belediyesinden alacağı olan 676 bin 981,76 TL’yi otopark hesabına aktarmayarak belediyenin diğer giderleri için kullanıldığı tespit edildi.

“OTOPARK HESABINA AKTARILMASI GEREKİYOR”

Raporda yer alan bulgu ile ilgili Sayıştay, “Her ne kadar Kamu İdaresi 2022 yılı itibariyle söz konusu tutarı otopark hesabına aktarmışsa da ilgili olduğu yıl itibariyle aktarılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla yukarıda yer verilen mevzuatın gereği olarak, mahsup yolu ile elde edilen otopark gelirlerinin yılı içerisinde otopark hesabına aktarılması ve sadece yapılacak otoparklar için kullanılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. nSerhat GÜNEŞ