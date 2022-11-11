Kocaeli’de 629 ruhsatsız iş yerine göz yumuldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Kocaeli’de “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadan faaliyette bulunan işletmeler olduğu tespit edildi. Sayıştay raporuna göre 867 birinci sınıf işletmeden 414’ü, 620 işletmeden de 215’i işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyetlerini sürdürdü.
“GEREKÇE HIZLI SANAYİLEŞME”
Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili yaptığı savunmada, İl genelinde denetim yapılarak ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin envanterinin çıkarıldığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alamayan işletmelerin genel itibariyle hızlı sanayileşmenin getirdiği imar problemlerinden kaynaklandığı, son yıllarda yapılan mevzuat değişikleri ile birlikte söz konusu ruhsatsız işyerlerinin imar problemlerinin çözümlenmeye başlandığı ve ruhsatlandırma işlemlerinin titizlikle yapacağını ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - OLSUN YAHU İŞ YERİ OLSUN MİLLET PARA KAZANSIN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.