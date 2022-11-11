Kocaeli’de 629 ruhsatsız iş yerine göz yumuldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Kocaeli’de “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadan faaliyette bulunan işletmeler olduğu tespit edildi. Sayıştay raporuna göre 867 birinci sınıf işletmeden 414’ü, 620 işletmeden de 215’i işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyetlerini sürdürdü.

“GEREKÇE HIZLI SANAYİLEŞME”

Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili yaptığı savunmada, İl genelinde denetim yapılarak ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin envanterinin çıkarıldığı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alamayan işletmelerin genel itibariyle hızlı sanayileşmenin getirdiği imar problemlerinden kaynaklandığı, son yıllarda yapılan mevzuat değişikleri ile birlikte söz konusu ruhsatsız işyerlerinin imar problemlerinin çözümlenmeye başlandığı ve ruhsatlandırma işlemlerinin titizlikle yapacağını ifade edildi.