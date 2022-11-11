İskenderun sahasında 6’da 5 yaptı

Kocaelispor’un pazar günü olacağı İskenderunspor sahasında oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı. Ekim ayının üçüncü haftasında Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hollandalı Jan Olde Riekering ile yollarını ayıran ve Bülent Yenihayat’ın çalıştırdığı Akdeniz ekibi 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik 2 de yenilgi elde etti.

KAZANIRKEN ZORLANIYOR

Hakan Bolat’ın başkanlığındaki takım bu sezon sahasında Balıkesir, Adıyaman ve Van’ı 1-0, Fethiye’yi 2-1, Kastamonu’yu ise 4-2 mağlup ederken, Karacabey’e ise 1-0 yenildi. İç sahada 9 gol atan İskenderun filelerinden 6 top çıkardı. İskenderun son Kastamonu dışında iç saha maçlarında sonuca giderken hayli zorlandı. Balıkesir maçında takıma 3 puanı getiren golü eski Kocaelisporlu orta saha oyuncusu İrfan Başaran 100. dakikadaki penaltı golü ile attı.

SADECE KASTAMONU

2-1 kazanılan Fethiye maçında goller Enes Soy ve Yasin Abdioğlu’ndan geldi. 1-0’lık Adıyaman maçındaki tek gol yine İrfan’dan gelirken, Van maçı Uğur Adem’in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanıldı. Son iç saha mücadelesinde rakip Kastamonu’yu. 4-2 kazanılan ve İzmitli futbolcu Berkay Samancı’nın forma giydiği Kastamonu karşısında goller Enes Soy (2), Kadir Ari ve Uğur Akdemir’den geldi.

İSKENDERUN İÇ SAHA PERFORMANSI

İskenderun - Balıkesir: 1-0

İskenderun - Adıyaman: 1-0

İskenderun - Vanspor: 1-0

İskenderun - Fethiye: 2-1

İskenderun - Karacabey: 1-2

İskenderun – Kastamonu: 4-2