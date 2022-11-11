İskenderun sahasında 6’da 5 yaptı

Kocaelispor’un pazar günü olacağı İskenderunspor sahasında oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı. Ekim ayının üçüncü haftasında Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hollandalı Jan Olde Riekering ile yollarını ayıran ve Bülent Yenihayat’ın çalıştırdığı Akdeniz ekibi 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik 2 de yenilgi elde etti.
KAZANIRKEN ZORLANIYOR
Hakan Bolat’ın başkanlığındaki takım bu sezon sahasında Balıkesir, Adıyaman ve Van’ı 1-0, Fethiye’yi 2-1, Kastamonu’yu ise 4-2 mağlup ederken, Karacabey’e ise 1-0 yenildi. İç sahada 9 gol atan İskenderun filelerinden 6 top çıkardı. İskenderun son Kastamonu dışında iç saha maçlarında sonuca giderken hayli zorlandı. Balıkesir maçında takıma 3 puanı getiren golü eski Kocaelisporlu orta saha oyuncusu İrfan Başaran 100. dakikadaki penaltı golü ile attı.
SADECE KASTAMONU
2-1 kazanılan Fethiye maçında goller Enes Soy ve Yasin Abdioğlu’ndan geldi. 1-0’lık Adıyaman maçındaki tek gol yine İrfan’dan gelirken, Van maçı Uğur Adem’in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanıldı. Son iç saha mücadelesinde rakip Kastamonu’yu. 4-2 kazanılan ve İzmitli futbolcu Berkay Samancı’nın forma giydiği Kastamonu karşısında goller Enes Soy (2), Kadir Ari ve Uğur Akdemir’den geldi.
İSKENDERUN İÇ SAHA PERFORMANSI
İskenderun - Balıkesir: 1-0
İskenderun - Adıyaman: 1-0
İskenderun - Vanspor: 1-0
İskenderun - Fethiye: 2-1
İskenderun - Karacabey: 1-2
İskenderun – Kastamonu: 4-2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.