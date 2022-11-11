Zorlu maç Fuchssports TR. Youtube’de

5 yıl boyunca 2 ve 3. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Fuchssports, Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda oynayacağı İskenderunspor maçını yayın programına aldı. Yarın Yeni Hatay Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan mücadele 2. Lig’de haftanın maçı olarak değerlendirdi. Zorlu maç Fuchssports TR. Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FUCHSSPORTS.TR’DE BU HAFTA
İskenderunspor - KOCAELİSPOR
Şile Yıldız-Yeni Mersin İdmanyurdu
Eskişehirspor-Ağrı 1970
24 Erzincan- Batman Petrol
Menemen-Bursaspor
Karşıyaka-Amasyaspor
Turgutluspor-Eynesil
Düzcespor-Afyonspor
Ordu 1967-Velimeşespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.