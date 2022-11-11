Zorlu maç Fuchssports TR. Youtube’de

5 yıl boyunca 2 ve 3. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Fuchssports, Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda oynayacağı İskenderunspor maçını yayın programına aldı. Yarın Yeni Hatay Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan mücadele 2. Lig’de haftanın maçı olarak değerlendirdi. Zorlu maç Fuchssports TR. Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FUCHSSPORTS.TR’DE BU HAFTA

İskenderunspor - KOCAELİSPOR

Şile Yıldız-Yeni Mersin İdmanyurdu

Eskişehirspor-Ağrı 1970

24 Erzincan- Batman Petrol

Menemen-Bursaspor

Karşıyaka-Amasyaspor

Turgutluspor-Eynesil

Düzcespor-Afyonspor

Ordu 1967-Velimeşespor