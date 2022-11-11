Tek yenildiğimiz maçın hakemi yönetecek!

İskenderunspor ile Kocaelispor arasında oynanacak olan mücadeleyi İstanbul’dan B Klasman Hakemi Burak Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy, Kocaelispor bu sezon elde ettiği tek yenilgi olan 1461 deplasmanında da düdük çalmıştı. İstanbul bölgesi hakemi bu maçta kötü iletişimi ile hayli sinir bozmuştu. Taşkınsoy’un son maçı 30 Ekim’de Erzincan’ın sahasında Bursaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaydı.

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Aynı hakem 2020-2021 sezonunda Yiğitali, Mesut Özdemir ve Cerem Talha’nın golleri ile İzmit’te 3-0 kazandığı Çorum Futbol Kulübü maçı ile aynı sezon İzmit’te oynanan ve 1-1 sona eren 1461 Trabzon maçında görev almıştı. Bu maçta Kocaelispor adına tek golü Benhur Keser attı. Burak Taşkınsoy’un tek İskenderun maçı 2017-2018 sezonunda 5-1 kazanılan Orhangazi Belediye maçıydı.

TAŞKINSOY İLE KOCAELİSPOR

1461 Trabzon – Kocaelispor: 3-0 (2022-2023)

Kocaelispor - 1461 Trabzon: 1-1 (2020-2021)

Kocaelispor – Çorum Futbol Kulübü (2020-2021)

TAŞKINSOY İLE İSKENDERUN

İskenderunspor – Orhangazi Belediye: 5-1 (2017-2018)