TÜFAD’dan Soykan için kınama!

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi, Kocaelispor alt yapı antrenörlerinden Uğur Soykan’a yapılan bıçaklı saldırı için kınama yayınladı. Açıklamada “TÜFAD Kocaeli Şubesi’ne üye antrenörlerimizden, Kocaelispor U-16 Teknik Sorumlusu Uğur Soykan’a antrenman sonrası yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, antrenör arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” ifadelerine yer verildi.