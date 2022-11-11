Şirin – Erenler maçının stadı değişti

Futbol İl Temsilciliği bugün Derbent Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Şirinspor -İzmit Erenler 1. Amatör Lig maçının yine bugün Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 15.00’te başlayacağını duyurdu.
Futbol İl Temsilciliği bugün Derbent Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Şirinspor -İzmit Erenler 1. Amatör Lig maçının yine bugün Şehit Binb...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.