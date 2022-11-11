Benhur attı, Rize turladı “2-1”

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi. Karadeniz temsilcisinde gollerin ikisini de Benhur Keser kaydetti. Böylece Benhur yeni takımı ile bu sezon golle tanışmış oldu. Etkili kanat forvet bu sezon Rize forması ile ligde çıktığı 11 maçta henüz golle tanışamadı.