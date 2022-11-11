Sosyal belediyecilikte marka! FATMA KAPLAN HÜRRİYET!

Sosyal belediyecilik adına sadece Kocaeli’de değil, ülkede marka haline gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde İzmit’te faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile bir araya geldi. Derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin hizmetine açılan ve son derece kullanışlı bir hale getirilen İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’ne kulüpler hayran kaldı.

SPOR PROTOKOLÜ YALNIZ BIRAKMADI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğindeki buluşmaya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KASKF Onursal Başkanı ve Çenesuyu Plajyolu Kulübü Başkanı Bünyamin Akman, KASKF Onursal Başkanı, Kocaelispor Kulübü Eski Başkanı, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız, KASKF Başkanı Murat Aydın ve İzmit’teki amatör kulüplerimizin başkanları ile yöneticileri katıldı.

EN ÜRETKEN EN ÇALIŞKAN

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol selamlama konuşmasında amatör kulüplerine “Hoş geldiniz” derken, Dernekler Yerleşkesi’nin önemine vurgu yaptı. Erol’un konuşmasının ardından konuklara 3 parça halinde yaklaşık 13 dakikalık tanıtım videosu izletildi. Şehrin en üretken ve çalışkan başkanlarından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tamamlanan projeleri ile ilgili itina ile hazırlanan tanıtım videosu alkışlar eşliğinde izlendi.

AYDIN: MÜKEMMEL BİR YATIRIM

KASKF Başkanı Murat Aydın kürsüye davet edildi. Aydın açıklamasında şunları söyledi: Kentimizde iyi işler yapmaya, spordaki sorunları hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Fatma başkanımız İzmit’imize gerçekten çok güzel bir özel hizmetler yaptı, yapmaya devam ediyor. Bulunduğumuz yeri yani İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi de bu mükemmel yatırımlardan birisi. Birçok STK’mız, kulübümüz ve insanımız buradan en iyi şekilde yararlanacak. Böylesi bir katkıyı İzmitlilerle buluşturduğu için Fatma hanımefendiye ne kadar teşekkür etsek azdır.

HÜRRİYET: AKILLI YATIRIM İÇİN VARIZ

Salona girer girmez tüm konukları tek tek tokalaşan ve yoğun alkışlar eşliğinde kürsüye davet edilen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadelere yer verdi: Her konuşmamda söylüyorum. Proje demek kamu kaynaklarını doğru kullanmak, en akıllı yatırımı yapmak, yaptığınız işe ruh katmak demektir. En kolayıdır bina yapmak. Halkımız imkanlarımızdan daha üst düzeyde faydalansın istiyoruz ve bu çalışmalarımızdan birisini anlatmak amacı ile spor kulüplerimizle bir araya geldik.

ATAMIZA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM

Kıymetli devrimleri ile bizlere ışık saçan Ata’mızın 84. ölüm yıldönümü. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Aramızdan ayrılan tüm spor insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İzmit Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizi ve sporu çok önemsiyoruz. Onlar için kaynaklarımızı en etkin şekilde nasıl kullanırız diye gayret ediyoruz. Türk gençliği sağlıklı yetişir, spor yaparsa ulusumuzun da geleceği teminat altına alırız düsturu ile hareket ediyoruz.

DAYANIŞMA DUYGUSU

Spor kulüplerimizle işbirliği yapmak her daim önemlidir. Bu nedenle dayanışma duygumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Spor alanlarımızı yenilerken yeni spor alanları oluşturmak gayesi her zaman aklımızın bir kenarında duruyor. İzmit Belediyespor Kulübümüzde branş sayımızı 20’ye çıkardık ve diğer tüm kulüplerimizle organik birlikteliklerimizin, çalışmalarımızın artmasını, beraber daha fazla faaliyette bulunmayı önemsiyoruz.

BU DEVİRDE KOLAY DEĞİL

Burası yeni içinde bulunduğumuz Dernekler Yerleşkesi atıl bir bina halindeydi, senede 1 ya da 2 kez kullanılıyordu. Seçim vaatlerimizden birisi dernekler yerleşkesini yapmaktı. Küresel ekonomik krizin olduğu ortamda bu tür projeleri hayata geçirmek kolay değil. Ancak mimarlarımızın ve ekibimizin özverili çalışmaları ile güzel bir alan oluşturduk.

ÜCRETSİZ YARALANABİLECEKLER

Yerimiz merkeze çok yakın. Dernekler yerleşkesinde 3 salonumuz var. 1’i 10 kişilik, diğeri 100 ve içinde bulunduğumuz salon 300 kişilik. Bu salonda düğün, nişan, kına hariç tüm STK’larımız, derneklerimiz, spor kulüplerimiz, okullarımız vs. birçok paydaşımız salonumuzdan ücretsiz yararlanabilecektir. Adı Dernekler Yerleşkesi olsa da tüm kulüplerimize kapımız açıktır.

SARPAŞ MALİYETİNE YEMEĞİNİZİ YAPACAK

Yemekli organizasyonlarımız için şirketimiz Sarpaş ile işbirliği kurulabilir. Arzu eden derneklerimiz maliyetine yemek masrafı ile bu hizmeti en hijyenik ve kaliteli şekilde alabilir. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nden de tüm kulüplerimiz yaralanabilir. Toplantılar, yöresel kahvaltılar gibi etkinlikler de burada rahatlıkla yapılabilir. Ayazma Kültür Merkezimizi de ihtiyaç duyulması halinde kullanılabilir bir alana dönüştürdük. Amacımız sizlerin bu yükünü hafifletmek, mali anlamda da ceplerinize katkı sağlamaktır.

HABER - Erdem ÖVÜÇ

FOTO – Ali KÖKSAL