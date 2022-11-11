A Milli takım bizden sorulur!

A Millî Takımımızın 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda bizden 4 futbolcu yer aldı. Atalanta’nın Karamürselli starı Merih Demiral, Galatasaray’ın Gölcüklü yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir’in Kandıra orijinli başarılı orta saha oyuncusu Berkay Özcan ve Gölcükspor’da parlayan, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen, Kocaeli dostu İsmail Yüksek kadroda yer aldı.