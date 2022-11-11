A Milli takım bizden sorulur!

A Millî Takımımızın 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda bizden 4 futbolcu yer aldı. Atalanta’nın Karamürselli starı Merih Demiral, Galatasaray’ın Gölcüklü yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir’in Kandıra orijinli başarılı orta saha oyuncusu Berkay Özcan ve Gölcükspor’da parlayan, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen, Kocaeli dostu İsmail Yüksek kadroda yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.