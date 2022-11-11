Suadiye’nin de Mert’in de ihtiyacı var

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Suadiyespor ile Mertspor cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 15.00’te başlayacak.

YUKARIYI İSTİYORSA

Son maçında grubun iddialı takımlarından Derincespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kartepe ekibi Mertspor’u kesinlikle hafife almıyor. Teknik Direktör Mehmet Doğan çalışmalarda sık sık bu konuyu futbolcularına aktarıyor. Rakibin ön alandaki çabuk futbolcularına özel önlem alacak olan yeşil beyazlılarda hedef maçı 5 maç sonra kazanıp Play-Off hattına yaklaşmak.

MERT, GÜNEŞ’İ DEVİRMİŞTİ

Son maçında Kocaeli Güneş’i Gökhan Eski’nin penaltıdan ve Yiğit’in mükemmel golleri ile 2-0 mağlup eden Mertspor’da ise Suadiye maçının alarmı verildi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve mütevazi kadrosu ile elinden gelenin en iyisini yapan İzmit ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. 6 puanlık maçın skoru şimdiden merak ediliyor.