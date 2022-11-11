Suadiye’nin de Mert’in de ihtiyacı var

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Suadiyespor ile Mertspor cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 15.00’te başlayacak.
YUKARIYI İSTİYORSA
Son maçında grubun iddialı takımlarından Derincespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kartepe ekibi Mertspor’u kesinlikle hafife almıyor. Teknik Direktör Mehmet Doğan çalışmalarda sık sık bu konuyu futbolcularına aktarıyor. Rakibin ön alandaki çabuk futbolcularına özel önlem alacak olan yeşil beyazlılarda hedef maçı 5 maç sonra kazanıp Play-Off hattına yaklaşmak.
MERT, GÜNEŞ’İ DEVİRMİŞTİ
Son maçında Kocaeli Güneş’i Gökhan Eski’nin penaltıdan ve Yiğit’in mükemmel golleri ile 2-0 mağlup eden Mertspor’da ise Suadiye maçının alarmı verildi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve mütevazi kadrosu ile elinden gelenin en iyisini yapan İzmit ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. 6 puanlık maçın skoru şimdiden merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.