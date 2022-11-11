Magna’ya Suadiyespor 'dan ziyaret

İlçemizin önemli sanayi kuruluşlarından Suadiye'de faaliyet gösteren Magna Exteriors Otomotiv, Suadiyespor'a desteklerinden dolayı yönetim kurulu tarafından ziyaret edildi.
SAMİMİ ORTAM
Magna Exteriors Otomotiv Genel Müdürü Samir Deliormanlı, Fabrika Müdürü Gökhan Haliloğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım, Sendika Baştemsilcisi Sedat Yılmaz ve mesai harcayan tüm işçiler ile Magna ailesine konuk olan Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun ve yönetim kurulu desteklerinden ötürü teşekkür etti.
KAŞKOL HEDİYE EDİLDİ
Suadiye'ye faaliyet gösteren Magna Exteriors Otomotiv çalışanları ile bir süre sohbet eden kulüp başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu, tüm Magna çalışanlarına desteklerinden ötürü teşekkür ederken, maçlara gelerek destek olmaya devam etmelerini isteyip, "Suadiyespor ve Magna" yazılı kaşkolu çalışanlara takdim etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.