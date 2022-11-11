Magna’ya Suadiyespor 'dan ziyaret

İlçemizin önemli sanayi kuruluşlarından Suadiye'de faaliyet gösteren Magna Exteriors Otomotiv, Suadiyespor'a desteklerinden dolayı yönetim kurulu tarafından ziyaret edildi.

SAMİMİ ORTAM

Magna Exteriors Otomotiv Genel Müdürü Samir Deliormanlı, Fabrika Müdürü Gökhan Haliloğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım, Sendika Baştemsilcisi Sedat Yılmaz ve mesai harcayan tüm işçiler ile Magna ailesine konuk olan Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun ve yönetim kurulu desteklerinden ötürü teşekkür etti.

KAŞKOL HEDİYE EDİLDİ

Suadiye'ye faaliyet gösteren Magna Exteriors Otomotiv çalışanları ile bir süre sohbet eden kulüp başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu, tüm Magna çalışanlarına desteklerinden ötürü teşekkür ederken, maçlara gelerek destek olmaya devam etmelerini isteyip, "Suadiyespor ve Magna" yazılı kaşkolu çalışanlara takdim etti.