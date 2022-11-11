Ulu Önder Atatürk’ü andılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünün ışığında her zaman Ata’nın izinden giden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirdiği spor müsabakaları öncesinde Ulu Önder’i andı.
VATAN UĞRUNA
Spor İşleri Müdürlüğü; Cephanelik Spor Tesisleri’ndeki futbol müsabakaları, kapalı yüzme havuzundaki eğitimler ve güreş antrenmanları öncesinde, vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle yad etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.