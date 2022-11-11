Ulu Önder Atatürk’ü andılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünün ışığında her zaman Ata’nın izinden giden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirdiği spor müsabakaları öncesinde Ulu Önder’i andı.

VATAN UĞRUNA

Spor İşleri Müdürlüğü; Cephanelik Spor Tesisleri’ndeki futbol müsabakaları, kapalı yüzme havuzundaki eğitimler ve güreş antrenmanları öncesinde, vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle yad etti.