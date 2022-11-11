ODTÜ GV Kocaeli’de İlkokul Tanıtım Günü yapıldı

Tüm uygulamalarında daima öğrenciyi merkeze alan programlar sunan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları yine öğrenci merkezli bir yaklaşım ile aday öğrencileri “Bir Masal Yolculuğuna Hazır mısınız?” teması ile karşıladı. Kayıt ve ikramların ardından katılımcılar konferans salonuna alındı. Okul Müdürü Güler Telli’nin açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Anasınıfı Öğretmeni Sevnur Bozkurt Yakar, Drama Öğretmeni Sevda Yıldırım, Müzik Öğretmeni Emre Efe ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Bülbül’ün hazırlamış olduğu “Sevginin Sihri” müzikli masal etkinliği ile devam etti. Sahnede öğretmenler ile etkinliğe aktif katılan öğrenciler ve izleyen veliler büyük keyif aldılar.

ANKARA’DAN HEYET GELDİ

Sonrasında öğrenciler atölyelere katılırken veliler okul tanıtım sunumunu dinlediler. Sunumda Anasınıfı Öğretmeni Fadime Nagehan Yanar, Ankara’dan gelen ODTÜ GVO Akademik Destek Sorumlusu Gülden Sarıkoç Bilir ve ODTÜ GVO İngilizce Koordinatörü Pelin Işın tarafından ODTÜ GV Okullarının eğitim öğretim programları, yaklaşımları ve uygulamaları aktarıldı. Daha sonra veliler ile öğrenciler lobide buluşarak kampüs turuna katıldı. Eğlenceli ve bir o kadarda bilgilendirici geçen günün ardından aday veliler memnuniyetlerini ifade ederek okuldan ayrıldı.