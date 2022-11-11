İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Belinay Sokak’ta, esnaf ve iş yeri çalışanları tarafından kullanılan açık otoparka yabancı araçların günlerce park halinde beklemesi tepki topluyor. Esnaf, yeni ürün geldiği zaman araç yoğunluğu sebebiyle vakit kaybı yaşıyor. Park alanının yanında bulunan mağaza ve marketten alışveriş yapmak isteyen müşteriler de park yeri bulamadığı için güçlük çekiyor. Yaşanan durum müşteriler kadar iş yeri çalışanlarının da tepkisini topluyor. Bazı araçların sabah saatlerinde park edilip akşam alındığı, bazı araçların ise günlerce park halinde beklediği öğrenildi.
11 Kas 2022 - 15:24- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2022 - 15:25
Müşteri otoparkı ama tek park edemeyen müşteriler
İzmit’teki Belinay Sokak’ta bulunan mağaza ve marketin müşterileri için ayrılan otopark alanında müşteriler araç koyacak yer bulamamaktan şikayet ediyor. Saatlerce hatta günlerce park halinde bekleyen araçlara hem esnaf hem müşteriler tepki gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.