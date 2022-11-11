CHP: Halk Ekmek fabrikası kurulsun! Büyükakın: İBB’nin Halk Ekmek fırını çalışmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 126 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi CHP’li meclis üyeleri Kocaeli’de halk ekmek fabrikası kurulması için önerge sundu.

“YA FABRİKA KURULSUN YA DA FARKI BÜYÜKŞEHİR KARŞILASIN”

CHP Grup Başkanı Engin Taşdemir’in imzasını taşıyan önergede, “23 katrilyon bütçesi olan büyükşehir belediyemiz acilen bir Halk Ekmek Üretimi için fabrika kurmalı. Şayet Halk Ekmek Fabrikası kuramayacak bir durum söz konusu ise mevcut ekmek fırını sahipleri ile görüşülerek, Vatandaşa 2-TL’ye ekmek verilmesi, Aradaki farkın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması, Yaygın bir şekilde tüm yoksul mahallelere ucuz ekmek dağıtımı ile ilgili kulübelerin konulması talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR REDDETTİ DEMEK İSTİYORSUNUZ”

Önergeye cevap veren Başkan Büyükakın, “Böyle bir önergeyi gündeme almaya gerek yok. Biz zaten yoksul ailelere yardım veriyoruz. Belediye bütçesinden ekmek karşılamak gibi bir durumun söz konusu olmadığını da biliyoruz. Belediyelerin harcamaları bellidir. Fırıncılara ödeme yapamazsınız. Şahıslara gelir desteği olarak destek veriliyor. Fırın yapılması konusundaki politikamızı da daha önce paylaştık. Fırın yapmak yerine halk ekmek uygulamasını fırıncıların organizasyonu ile yapmayı düşündük. Halk ekmek fabrikası kurulaması için önerge verdik büyükşehir reddetti demek istiyorsunuz. Bu maksat ile yapıyorsanız da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir önergeyi gündeme almayı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ ÇIKARIM YAPMAK DOĞRU DEĞİL”

Büyükakın’a cevap veren Engin Taşdemir, “Çok iyi niyet okuduğunuzu belirtebilirim. Vatandaş ile ilgili verdiğimiz önergeleri niyet okuyarak değerlendiriyorsunuz. 5 TL olan ekmek basından da takip ettiğimiz kadarıyla önümüzdeki günlerde yine aratacak. Vatandaşların da size bu taleplerin geldiğini tahmin ediyorum. Burada siyasi çıkarım yapmak doğru değil. Muhalefet olarak bir öneride bulunuyoruz. Bunu yapıp yapmamak 23 milyar bütçenin başında olan kişi olarak sizin kararınız” dedi.

“İBB FIRINI ÇALIŞTIRAMADI”

Taşdemir’e bir kez daha cevap veren Başkan Büyükakın, “Önergenizi okuttum. Ankara’da meclis üyesi olsaydınız bu önerge okunmazdı. Orada CHP’li bir belediye başkanı var, okutmazdı. Farklı bir noktaya getirmiyorum. Siz burada önerge verdiniz. Saygı duydum ve okuttum. Herhangi bir haksızlık yapmadım. Yaklaşımda bir sorun yok. Sizin belediye başkanınızda var demek de benim özgürlüğüm. Siz buranın konusu olmayan birçok şeyi yeri geldiğinde gündeme getiriyorsunuz. İBB geçtiğimiz günlerde fırını çalıştıramadı. Ben niyet falan okumuyorum. Verdiğiniz önergelere cevap veriyorum. Tamam diyorsunuz sonra talebimiz kabul görmedi diye açıklama yapıyorsunuz. Ekmek fabrikası yapmak yerine fakir olanlara yardım edelim. Belediye kanunu bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“FIRIN YAPMAMIZIN ŞARTLARI OLUŞMADI”

Mevcut Halk Ekmek sisteminin yetersiz olduğunu ifade eden Engin Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “Halk ekmeğin yaygınlaştırılması için arkadaşlarımız çalışsınlar. Geçen gün Balamir Bey’e sordum. Ekmek başına ödeme yapabilir miyiz diye sordum. Belediyelerin harcama yaptığı yerler belli. Yaptığımızda yarın karşımızda Sayıştay’da çıkacak. Bir fabrika yapma ihtiyacı şuada yok. Böyle bir organizasyona ihtiyacımız olursa onu da masaya yatırırız. Vatandaştan zaman zaman şikayet geliyor. Fırın yapmamızın şartları henüz oluşmadı” dedi.