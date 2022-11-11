Kocaeli trafiği için iki önemli adım!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 126 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı.

TARİHİ KONAK BİR KEZ DAHA MÜFTÜLÜĞE VERİLDİ

Mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan, İzmit Çukurbağ Mahallesi’ndeki tarihi Portakal Hafız Konağı’nın zemin ve 1. Katının İl Müftülüğü’ne yeniden tahsis edilmesi için başkanlık makamına yetki verilmesi maddesi oy birliği ile meclisten geçti. İzmit İnönü Caddesi’nde bulunan ve mülkiyeti yine belediyeye ait binanın Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne tahsisi için işbirliği protokolü yapılması amacıyla başkanlık makamına yetki verilmesi maddesi de komisyondan geldiği haliyle meclisten geçti.

DERİNCE İÇİN ÖNEMLİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Eskiyol mevkiinde yapılacak; Derince Limanı’ndan D-100 ve TEM’e bağlantıyı sağlayacak, bölgedeki trafik sorununu önemli oranda ortadan kaldıracak Derince Limanı D100 ve TEM Otoyol Bağlantı Yolu Yapım İşi için geçtiğimiz günlerde Avos Grup İnşaat ile sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştı. Söz konusu projeyi yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere, başkanlık makamına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da meclisten oy birliği ile geçti. Haziran 2023’te bitirilmesi planlanan projenin 912 milyon liraya mal olması bekleniyor. Proje Derince Limanından başlayıp köprüler ve D-100 üzerinde yapılacak 3 katlı kavşak ile geçip farklı seviyeli kavşakla TEM’e bağlanacak. Proje kapsamında 1,7 kilometrelik yol, 5 köprü, 2 kavşak hayata geçirilecek.

D-100’E ALTERNATİF YOL

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Deniz Mahallesi sınırları dahilinde "İzmit - Derince İlçeleri Limanyolu Alternatif Karayolu Bağlantıları Projesi"nin planlara aktarılması amacıyla hazırladığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu da meclis gündeminde olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onaylanan projeye göre, Derince’de tren yolunun alt kısmında 15 metrelik alternatif bir yol oluşturulacak. Liman başta olmak üzere aşağıdaki sanayi kuruluşlarından çıkacak tır ve kamyonlar, D-100’e hiç çıkmadan Eskiyol mevkiindeki kavşaktan TEM’e bağlanacak.

KARAMÜRSEL RES GÜNDEMDE

2 seneden bu yana Karamürsel'de tartışmalara neden olan, çeşitli nedenlerle mahkeme tarafından da iki kez durdurulan rüzgar enerji santrali projesi bir kez daha meclis gündemine geliyor. Senaiye, Osmaniye, Nusretiye, Suludere ve Sofular’a yapılacak, hatta 1 tanesi kurulan 9 türbinli proje mahkemece durdurulmuştu. Ancak yeni şirket, türbin sayısını 6’ya indirerek tekrar projeyi hayata geçirmek istiyor. RES’e ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Plan Komisyonu raporu mecliste görüşüldü. CHP grubu RES adedi düşürülmesine rağmen maddeye şerh koydu. Şerh gerekçesi ile RES tesisinin yapıldığı alanın uygun olmaması olarak açıklanadı.

BÜTÇELER SONRAKİ MECLİSTE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi geçtiğimiz hafta Encümen’de onaylandı. 2022 yılında 6 milyar olarak belirlenen tahmini bütçe, ek bütçelerle 11 milyar 700 milyona çıkartılmıştı. 2023 yılı bütçesi ise 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 100’e yakın bir artış ile 23 milyar olarak belirlendi. Büyükşehir’in yanı sıra 12 ilçe belediyesinin 2023 bütçeleri meclis toplantısının ikinci birleşiminde görüşülecek.