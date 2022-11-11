11 Kas 2022 - 16:58- Asayiş G: 11 Kas 2022 - 17:01

İsrail sınırında öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı

Gölcük'te "Antalya'ya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve Ürdün-İsrail sınırında öldürüldüğü belirlenen 70 yaşındaki Şahin Gökmen’in dün Türkiye’ye getirilen cenazesi, bugün kılınan namazın ardından defnedildi.
İsrail sınırında öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı mask
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Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde ikamet eden tır şoförü Şahin Gökmen (70), "Antalya’ya gidiyorum" diyerek 23 Ekim'de evinden ayrıldı. Evden ayrıldığı günden beri Şahin Gökmen’den haber alamayan ailesi, aramaya koyuldu. Şahin Gökmen’in Antalya’dan bir grupla Ürdün’e gittiğini haber alan aile, araştırmalarına devam etti. Babasının ve yanındaki 4 kişinin Ürdün’den İsrail’e kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanarak nezarete atıldığı bilgisini alan oğlu Emre Gökmen, konsoloslukla iletişime geçti. Babasını sağ arayan Emre Gökmen’in Ürdün Konsolosluğu’ndan babasının İsrail’e 4 arkadaşıyla birlikte kaçak yollarla geçmeye çalışırken öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığını, diğer 3 kişinin ise nezarete atıldığı bilgisine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle cenaze dün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan alındı.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN KATKILARIYLA HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMEDEN CENAZE TÜRKİYE’YE GELDİ"

Sürece ilişkin bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Şahin Gökmen'in geçtiğimiz hafta cuma günü sabah 10.00 sıralarında kesin olarak öldüğü bilgisi teyit edildi. Süreçle Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim yakından ilgilendi. İşlemlerin sürmesinin ardından cenazeyi aile dün teslim aldı. Cenazenin Türkiye’ye gelmesi için yaklaşık 2 bin 500 – 3 bin dolar civarlarında bir masraf söz konusuydu. Gerekirse Gölcük Belediyesi olarak biz karşılamak istediğimizi söyledik. Fakat Dışişleri Bakanlığımızın katkılarıyla herhangi bir ücret ödenmeden cenaze Türkiye’ye geldi" dedi.

DEFNEDİLDİ

Şahin Gökmen’in cenazesi Gölcük Şehitler Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Cami’de kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve TBMM 20. Dönem Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz da katıldı. Cenaze namazını ise Şevki Yılmaz kıldırdı.
# türkiye

11 Kas 2022 - 16:58 - Asayiş

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