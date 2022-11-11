Yuvacık Barajı dibi gördü! Sapanca’dan su pompalanmaya başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü 2022 yılı ikinci olağan genel kurulu bugün toplandı. 14 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında tüm gündem maddeleri komisyondan geldiği gibi meclisten geçti. Meclis kısa süren meclis toplantısında Tepeköy Sulama Göleti’nin son durumu soruldu. Daha önce iki defa ihalesi yapılan Tepeköy Sulama Göleti tüm girişimlere rağmen su tutmadı. Göletin su tutmaması bölge vatandaşlarını zor durumda bıraktı. Gölet ile ilgili açıklama yapan İSU genel Müdürü Ali Sağlık, “Tepeköy Sulama Göletiile alakalı süreç baştan beri DSİtarafından yürütülüyor. 2 defa denediler, şimdi 3’üncü defa deniyorlar. Biz sadece izliyoruz. Bizim yaptığımız bir şey yok. DSİ’nin mülkiyeti” ifadelerini kullandı.

“DSİ VERME TARAFTARI DEĞİL”

Büyükşehir Belediyesinin duruma müdahale etmesi için mülkiyet devri gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Müdahale etmemizi için devrini istememiz lazım. Devrini istemenin da akıllıca olup olmadığını düşünmemiz lazım. Kandıra tarafındaki göletlerin devrini istedik. Biz bunu yatırım programımıza alalım diye düşündük. DSİ göletleri verme taraftarı değil Vermeyince de mülküne yatırım yapamıyoruz” dedi.

“İKİ POMPADAN SU POMPALANIYOR”

Yuvacık Barajı’nın su doluluk oranı ile ilgili soruları yanıtlayan İSU genel müdürü Ali Sağlık, “İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ise yanıt vererek “Yüzde 21 su var. Tedbir amaçlı Sapanca’dan iki pompayı çalıştırdık. Damak tadını değiştirmeme adını yüzde 30’unu Sapanca’dan yüzde 70’ini ise barajdan alıyoruz” dedi.

“SAPANCA’DAN SU ALINMAYA BAŞLANDI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Geçtiğimiz hafta pompaları çalıştırma kararı aldık. 11 milyon metreküp faydalı hacim var. Barajın tamamından su alınamıyor. Bizim 3 günde 1 milyon metreküp su kullanıyoruz. Geçtiğimiz hafta pompaları çalıştırma kararı aldık. Yağmurun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yağmur erken gelirse boşuna pompalamış oluruz. Pompaların günlük baraja su gönderme kapasitesi şehrin ihtiyacının altında. Açığı oluşturmamak lazım. Bir aylık su miktarının altına düşürmemek lazım. Gölden baraja doğru su pompalamaya başladık. Sapanca gölünde su oluşturacak bir durum yok. Riskli oluşturmuyoruz” dedi.