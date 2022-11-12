Kasa soyguncuları 4 ay sonra İstanbul’da yakalandı

Olay, 24 Temmuz 2022 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İş yerine girerek çelik kasada bulunan altın, nakit para, çek ve senetleri çalan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı. Gerçekleşen incelemeler neticesinde şüphelilerin F.G., O.A. ve P.Y. isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler, yakalama çalışması başlattı. Olaydan sonra kayıplara karışan 3 şüpheli İstanbul’da tespit edildi. Gerçekleşen operasyon sonrasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.G. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.