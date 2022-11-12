Büyükşehir İtfaiyesi’nden İZAYDAŞ’a eğitim

Talep olması halinde il dışındaki tesis ve işletmelere yönelik olarak Acil Durum Ekip Eğitimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) bu kez İZAYDAŞ Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş. personellerinden oluşan acil durum ekiplerine eğitim verdi.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER

Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimlerde, yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler, yangına müdahale ekipmanı, su ve köpük uygulama metotları başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu.

UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise farklı tipte yangın söndürücüler ile başlangıç aşamasındaki akaryakıt yangınlarına müdahale prosedürleri gerçekleştirildi. Ayrıca yangın hortumları kullanılarak su ve köpük uygulamaları ile ekip çalışması hakkında çalışmalar yapıldı.

KOBİTEM-İZAYDAŞ İŞBİRLİĞİ

Ülkemizde atıkların bertaraf edilmesi üzerine hizmet veren İZAYDAŞ’ta çeşitli yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulunabiliyor. Bu kapsamda olası yangın ve acil durumlara karşı Büyükşehir İtfaiyesi ile eğitim işbirliğine giden İZAYDAŞ’ın acil durum ekipleri önceki yıllarda da KOBİTEM tarafından eğitilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına 7/24 hizmet verirken, aynı zamanda da bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor.