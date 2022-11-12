Motorine indirim bekleniyor

Haber albümü için resme tıklayın

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.