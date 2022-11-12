12 Kas 2022 - 12:22- Gündem G: 12 Kas 2022 - 12:29

“Siyaset üstü, herkese eşit bir sendikayız”

Geçtiğimiz yıl kurulan Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Yavuz İzmit’te gerçekleştirdiği basın toplantısında sendikalarının siyaset üstü bir sendika olduğunu ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“Siyaset üstü, herkese eşit bir sendikayız” mask
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Kocaeli İl Temsilciliği bugün İzmit Öğetmenevi’nde bir araya geldi. Eğitim Gücü Sen Kocaeli İl Başkanı Şeyma Soydaş ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Eğitim Gücü Sen Basın ve Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Yavuz da katıldı. Öğretmenlik mesleği ile ilgili sorunlara dikkat çekilen toplantıda sendikanın kuruluş amacı ve yaklaşımı hakkında bilgi verildi.

“SİYASET ÜSTÜ BİR SENDİKAYIZ”

Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Yavuz sendikanın kuruluş amacını , “Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası sendikaların önemini ve yetkisini yitirmesi, var olan yetkilerini tam anlamıyla ve eğitim çalışanlarının yararına kullanmamaları, özellikle de büyük sendikaların bir partiye angaje veya siyasi parti güdümünde kurulmuş bir şekilde çalışmalarından duyulan büyük rahatsızlık sonucunda adeta ihtiyaçtan doğmuştur. Sendikamız eğitim çalışanlarının yanında hiçbir parti güdümünde olmadan, samimiyetle durmak için yola çıkmıştır. “Eğitim Gücü Sen’in diğer sendikalarından farkı nedir?” diye soruyorlar. En önemli farkımız bir üst aklımız yok. Çünkü siyaset üstü bir sendikayız. Herhangi siyasi parti, cemaat, vakıf gibi oluşumlarla bağlantımız yok. Elbette hepimizin bir siyasi görüşü vardır, ama sendika tüzel kişiliğinin siyasi görüşü olmaz, tek görevi üyelerin yaşadığı sıkıntıları çözmeye çalışmaktır” şeklinde açıkladı.

“HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Sendikaların siyasi bağlantılarının bedelini her zaman üyeler ödemiştir diyen Yavuz, “Biri sürekli muhalefet peşinde hükümete dönük. Muhalefet etmekten bağlantılarını kaybetmiş. Okul idaresi ile öğretmen arasında arabuluculuk bile yapamıyor. Biri iktidara o kadar yanaşmış ki ne derse sesini çıkaramıyor, haksızlığın karşısına geçemiyor. Her sendikanın kapısını çalabileceği bir siyasi parti varken, biz her siyasi partiyle görüşebiliyoruz. Herkese eşit mesafedeyiz, herkesle işbirliği yapabilecek noktadayız. İşimiz de gücümüz de eğitim çalışanlarıdır. Dolayısıyla tüm eğitim çalışanlarımızın yaşadığı her sorun, onların istekleri, hakları bizim çalışmalarımızı oluşturdu, yolumuzu belirledi. 29 Ekim 2021 tarihinde kurulmuş ve 1 yaşını yeni kutladığımız Eğitim Gücü Sen olarak eğitim çalışanlarının huzur ve refah içerisinde çalışması adına yapılması gereken her şeyi yapıyor, tepkimizi en üst perdeden dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEPKİMİZİ EN ÜST PERDEDEN DİLE GETİRİYORUZ”

İl Temsilcisi Şeyma Soydaş ise, “Bir yıllık süre içinde kılık kıyafet serbestliği uygulama, mesai dışı görevlendirme, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere ikinci okul görevlendirmesi, res’en icap nöbeti, resmi olmayan iletişim kanallarına katılmama, gönüllülük esasına dayanmayan proje görevlendirmeleri, okul servis kontrolü, ikinci nöbet vedanışmanlık tedbiri eylem kararları, eğitim çalışanlarımızı sahada yalnız bırakmamak içinalınmıştır. Sendikamız, bu konularda eylem kararlarımız dışında, hukuki yollarla problemlerin çözümünde taraftır ve bizzat sahada yaşanan sorunlarla birebir ilgilenmektedir.

“EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

Kocaeli İl Temsilciliği olarak biz de bölgemizde gerek Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili yaptığımız basın açıklamalarımızla gerek ilimizde gerçekleşen öğretmene şiddet olayları hakkında yaptığımız açıklamaları ve eylemlerle eğitim çalışanlarının her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Proje eylem kararı ve ikinci okul görevlendirme hakkında eylem kararı uygulayan üyelerimize kanuni hakları konusunda destek vererek özlük haklarını korumak için mücadele ettik. Mobbinge uğrayan üyelerimizi uzaktan arayıp ona haklarını söylemek yerine bizzat okuluna giderek yanında olduk. Eğitim çalışanlarının ortak problemleri adına diğer sendikalarla banka promosyonanlaşmaları hakkında tek bir güç olup mücadele ettik. Kısaca Kocaeli İl Temsilciliği olarak Genel Merkez Yönetim kurulumuzdan aldığımız güç ve destek ile bölgemizde sorun çözen sendikacılık anlayışına yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

# eğitim, Okul

12 Kas 2022 - 12:22 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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