12 Kas 2022 - 12:33- Spor G: 12 Kas 2022 - 12:39

Lider gittin, lider dön!

30 puanlı lider Kocaelispor sezonun bugüne kadarki en önemli maçına çıkıyor.

Erdem Övüç
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Lider gittin, lider dön! mask
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14. rakip en yakın takipçisi 29 puanlı İskenderunspor olacak. Yeni Hatay Stadı’ndaki zorlu mücadele yarın saat 14.00’te başlayacak. İki takımda da eksik yok. 23 otobüs dolusu Kocaelispor ordusu da yola çıktı ve yeşil siyahlı 1.250 taraftar 1000 kilometre uzaklıktaki maçta şehrinin takımını yalnız bırakmayacak. İstanbul’dan Burak Taşkınsoy’un yöneteceği karşılaşma FuchsportsTR Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Maç saatinde hava açık sıcaklık yaklaşık 24 derece olacak.

KADRO AYNI

İki eski futbolcusu İrfan Başaran ve Ali Keten’in formasını giydiği İskenderunspor’a konuk olacak olan yeşil siyahlılarda kadro değişmeyecek. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde İlyas Kubilay ile Yusuf Cihat, sağda Samed Ali, solda Cem, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride de Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Gökhan, Mehmet Yılmaz, Yalçın, Yusuf Cihat, Okan Eken ve Mertan kart sınırında bulunuyor.

 90 DAKİKA YÜKSEK KONSANTRASYON

Kocaelispor’da maç öncesi hesaplara yatan primler futbolculara moral verdi. 1.250 taraftar ile son yılların en büyük deplasman organizasyonlarından birisine imza atılacak. Yeşil siyahlı futbolcular taraftarının da desteği ile rakibini mağlup edip şehre lider dönmek için elinden geleni yapacak. Hafta boyunca yüksek konsantrasyonla maça hazırlanan Kocaelispor’da topun değeri bilerek hareket edilecek ve iyi oyunla 3 puan için sahada basmadık yer bırakılmayacak.

MAÇIN KÜNYESİ

İSKENDERUNSPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Mücahit Değermenci, Mehmet Özer

SAAT: 14.00

HAVA: 24 derece parçalı

YAYIN: Fuchssport.TR Youtube

KONTENJAN: 1.250

İSKENDERUNSPOR

MUHAMMET TUNCER

UĞUR AKDEMİR

ALİ KETEN

SÜHEYL ÇETİN

EMRE BEKİR

KAAN YÜKSEL

İRFAN BAŞARAN

İSMAİL GÜVEN

ONUR TOPRAK

KADİR ARİ

ENES SOY

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

YALÇIN KILINÇ

DIOGO ÖZÇAKMAK

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

CEM EKİNCİ

SAMED ALİ KAYA

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

 

DEPLASMANDA KOCAELİSPOR

Kırşehir
0 : 1
Kocaelispor


Sarıyer
3 : 3
Kocaelispor


Uşakspor
0 : 3
Kocaelispor


Pazarspor
1 : 3
Kocaelispor


1461 Trabzon
3 : 0
Kocaelispor


Zonguldak Kömür
0 : 2
Kocaelispor


İÇ SAHADA İSKENDERUN

İskenderunspor
1 : 0
Balıkesirspor


İskenderunspor
2 : 1
Fethiyespor


İskenderunspor
1 : 0
Adıyaman


İskenderunspor
1 : 0
Vanspor


İskenderunspor
0 : 1
Karacabey


İskenderunspor
4 : 2
Kastamonu


 

# Kocaelispor, Karacabey

12 Kas 2022 - 12:33 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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