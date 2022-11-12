Lider gittin, lider dön!

14. rakip en yakın takipçisi 29 puanlı İskenderunspor olacak. Yeni Hatay Stadı’ndaki zorlu mücadele yarın saat 14.00’te başlayacak. İki takımda da eksik yok. 23 otobüs dolusu Kocaelispor ordusu da yola çıktı ve yeşil siyahlı 1.250 taraftar 1000 kilometre uzaklıktaki maçta şehrinin takımını yalnız bırakmayacak. İstanbul’dan Burak Taşkınsoy’un yöneteceği karşılaşma FuchsportsTR Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Maç saatinde hava açık sıcaklık yaklaşık 24 derece olacak.
KADRO AYNI
İki eski futbolcusu İrfan Başaran ve Ali Keten’in formasını giydiği İskenderunspor’a konuk olacak olan yeşil siyahlılarda kadro değişmeyecek. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde İlyas Kubilay ile Yusuf Cihat, sağda Samed Ali, solda Cem, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride de Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Gökhan, Mehmet Yılmaz, Yalçın, Yusuf Cihat, Okan Eken ve Mertan kart sınırında bulunuyor.
90 DAKİKA YÜKSEK KONSANTRASYON
Kocaelispor’da maç öncesi hesaplara yatan primler futbolculara moral verdi. 1.250 taraftar ile son yılların en büyük deplasman organizasyonlarından birisine imza atılacak. Yeşil siyahlı futbolcular taraftarının da desteği ile rakibini mağlup edip şehre lider dönmek için elinden geleni yapacak. Hafta boyunca yüksek konsantrasyonla maça hazırlanan Kocaelispor’da topun değeri bilerek hareket edilecek ve iyi oyunla 3 puan için sahada basmadık yer bırakılmayacak.
MAÇIN KÜNYESİ
İSKENDERUNSPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Mücahit Değermenci, Mehmet Özer
SAAT: 14.00
HAVA: 24 derece parçalı
YAYIN: Fuchssport.TR Youtube
KONTENJAN: 1.250
İSKENDERUNSPOR
MUHAMMET TUNCER
UĞUR AKDEMİR
ALİ KETEN
SÜHEYL ÇETİN
EMRE BEKİR
KAAN YÜKSEL
İRFAN BAŞARAN
İSMAİL GÜVEN
ONUR TOPRAK
KADİR ARİ
ENES SOY
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
YALÇIN KILINÇ
DIOGO ÖZÇAKMAK
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
CEM EKİNCİ
SAMED ALİ KAYA
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
DEPLASMANDA KOCAELİSPOR
Kırşehir
0 : 1
Kocaelispor
Sarıyer
3 : 3
Kocaelispor
Uşakspor
0 : 3
Kocaelispor
Pazarspor
1 : 3
Kocaelispor
1461 Trabzon
3 : 0
Kocaelispor
Zonguldak Kömür
0 : 2
Kocaelispor
İÇ SAHADA İSKENDERUN
İskenderunspor
1 : 0
Balıkesirspor
İskenderunspor
2 : 1
Fethiyespor
İskenderunspor
1 : 0
Adıyaman
İskenderunspor
1 : 0
Vanspor
İskenderunspor
0 : 1
Karacabey
İskenderunspor
4 : 2
Kastamonu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.