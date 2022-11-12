Yuvacık ve Harbiş sahne alıyor, Gölcük hükmen galip

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta bugün iki takımımız sahneye çıkacak. Gölcükspor’un hükmen kazanacağız haftada başarılı temsilcimiz Yuvacıkspor ile toparlanmaya çalışan Harbişspor kritik maçlara çıkacak. 6 maç sonunda 11 puanı bulunan Yuvacıkspor, 8 puanlı Babaeski deplasmanında ter dökecek. 6 puanlı Harbişspor ise lider Silivrispor’u konuk edecek. İki maç da 14.00’te başlayacak.

SİLİVRİ İLK KAYBINI YAPACAK MI?

BAL 13. Grup’ta Silivrispor 18 puanla lider, Bursa Doğugücü 15 puan ile ikinci, Bursa Görükle İpek 13 puanla üçüncü, Yuvacıkspor 11 puanla dördüncü sırada yer aldı. Gölcük 10 puanla yedinci ve Harbiş ise 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Önümüzdeki hafta Yuvacıkspor, Babaeski deplasmanına çıkacak. Harbiş, lider Silivri’yi konuk edecek, Gölcükspor ise Kavaklıspor karşısında hükmen galip gelecek.