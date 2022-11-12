Buyurun Kocaeli derbisine!

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta bugün önemli bir maç var. Zirve adayı iki Kocaeli takımı Gebzespor ile Kullarspor, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda karşılaşacak ve zorlu maç saat 14.00’te başlayacak. Tayfunspor ise deplasmanda lider İnegöl Kafkas’a konuk olacak. Değirmenderespor ise dün Kavacıkspor’u konuk edecekti.

ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR GRUP

Grupta İnegöl Kafkas 14 puanla lider, Gebzespor aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü Cankurtaran ile dördüncü Feriköy’ün puanları 13’er. Beşin sırada Altınova bulunuyor, Yalova ekibi 11 puanda. Kullarspor 10 puanla altıncı, Değirmendere 7 puanla dokuzuncu ve Tayfunspor ise 4 puanla 13. basamakta bulunuyor. Önümüzdeki pazar Gebzespor ile Kullarspor, Kocaeli derbisinde karşı karşıya gelecek. Değirmendere, Kavacık’ı konuk edecek, Tayfunspor lider İnegöl Kafkas’ın rakibi olacak.