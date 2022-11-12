Kümesin üzerinden malzeme almaya çalışırken dengesini kaybedip düştü

Olay, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden tavuk çiftliği olan alanda çalışan H.A., kümesin üzerinden demir malzeme aldığı esnada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten yere düştü. H.A.'nın yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden tavuk çiftliği olan alanda çalışan H.A., kümesin üzerinden demir malzeme aldığı esnada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten yere düştü. H.A.'nın yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.