12 Kas 2022 - 14:20- Kültür-Sanat G: 12 Kas 2022 - 14:25

Vatandaşlardan tiyatroya yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Sevgili Doktor" adlı tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlardan tiyatroya yoğun ilgi mask
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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen sanat dolu tiyatro akşamlarına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Son olarak Sanattoryum Derneği Tiyatro Grubu tarafından sergilenen "Sevgili Doktor" adlı komedi tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de oyunu vatandaşlarla birlikte izledi.


Kahkaha dolu oyunun ardından Başkan Sezer, “Bu başarılı oyun için Sanattoryum Derneği Tiyatro Grubu üyelerini, Genel Sanat Yönetmeni Murat Kaya'yı ve Yönetmen Fatih Saral'ı can-ı gönülden tebrik ediyor, salonu dolduran tiyatro sever hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sanatta öncü kent olma hedefiyle hemşerilerimizi ve çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.


Öte yandan bu akşam saat 20.00'da Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda, Alternatif Tiyatro grubunun sahneleyeceği, Gazeteci, Yazar Mevlüt Soysal’ın yazdığı, “Ötekilerin Kahramanı” isimli tiyatro oyunu vatandaşlarla buluşacak. Başkan Sezer, ücretsiz sahnelenecek oyuna tüm vatandaşları davet etti.
# Vatandaşlar

12 Kas 2022 - 14:20 - Kültür-Sanat

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