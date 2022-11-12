Belediye Derince-Entegre Solar Elazığ

3.Lig 1.Grup temsilcimiz, Kocaelispor’un Pilot takımı Belediye Derincespor, Entegre Solar Elazığ takımını konuk edecek. Derince Çim Stadı’nda oynanacak maç 14.00’te başlayacak. Müsabakayı Berkay Erdemir yönetecek. Derince 17 puanla 8., Elazığ 14 puanla 10.sırada yer alıyor. Yani maç 6 puanlık anlam ifade ediyor.