Yok artık Kullarspor 1975: 19- 0

Kocaeli U14 Futbol Ligi’nde şampiyonluklara ambargo koyan Kullarspor 1975, önceki gece oynanan maçta rakibi Osmanlı 1071 ekibini 19-0 yenerek rekor kırdı. Gecenin diğer maçlarında Çayırtepe, İzmit Belediye’yi 11-0, Trakya Gümüş’ü 7-0, D.Kale Bayramoğlu Balkanspor’u 7-1 mağlup etti. U16’da ise Başiskele Belediye Yeniköy’ü 9-0, Maşukiye Nuretiye’yi 6-2 YENDİ.