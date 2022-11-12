Karaş: “Sonsuz teşekkür ederiz”

13. Atatürk Bahar Turnuvası Kosova Özel’e Full Medya Bekirpaşa Masterler olarak katılan ekibimiz 3’ncülük elde etti. Başkan Ersin Karaş teşekkürlerini iletti

TEŞEKKÜR EDERİZ

Turnuvaya Kocaeli adına katılarak 3’n’ncülük elde eden kulübün başkanı Ersin Karaş “Kupamızı aldık. Mutluyuz. Takımımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı Kocaeli Sivil Toplum Gönülleri Dernek Başkanı Hüseyin Öz’e madalyayı ve şildimizi takdim ettik.

Kocaeli ve İzmitimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.