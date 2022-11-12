Karaş: “Sonsuz teşekkür ederiz”

13. Atatürk Bahar Turnuvası Kosova Özel’e Full Medya Bekirpaşa Masterler olarak katılan ekibimiz 3’ncülük elde etti. Başkan Ersin Karaş teşekkürlerini iletti
TEŞEKKÜR EDERİZ
Turnuvaya Kocaeli adına katılarak 3’n’ncülük elde eden kulübün başkanı Ersin Karaş “Kupamızı aldık. Mutluyuz. Takımımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı Kocaeli Sivil Toplum Gönülleri Dernek Başkanı Hüseyin Öz’e madalyayı ve şildimizi takdim ettik.
Kocaeli ve İzmitimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.