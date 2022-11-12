Dostluk fark attı

Başkan Aygün’ün kurum bünyesinde staj yapan öğrencilerle halı sahada bir araya geldiği müsabakada kazanan dostluk oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kurum bünyesinde staj yapan öğrencilerle geçtiğimiz günlerde Meclis Salonu’nda bir araya gelmişti. Bu toplantıda öğrencilerin kariyer planlarını dinleyen ve onlara projelerini aktararak, eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Aygün, bu kez halı saha müsabakasında gençlerle bir araya geldi. Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde gerçekleşen halı saha müsabakasının ardından açıklama yapan Başkan Aygün, “Her fırsatta gençlerimizle bir araya gelerek, onların coşkusuna ve heyecanına ortak oluyoruz. Bu kez belediyemizde staj yapan öğrencilerimizle halı saha müsabakasında buluştuk. Fair play ruhuna uygun centilmence geçen karşılaşmada kazanan elbette dostluk oldu” dedi.