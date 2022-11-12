Sentetik çim saha için çalışmalar sürüyor

Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sentetik çim çalışmaları devam ediyor. Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sentetik çim çalışmaları devam ediyor. 6 bin metrekarelik alanda bulunan çim sahanın ilk etapta üstündeki zemin kaldırıldı ve çalışmalara hazır hale getirildi.

AMATÖR SPORA DESTEK

Ekipler daha sonra drenaj çalışması için startı verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların tamamlanması sonrasında sentetik çimle daha modern ve kış aylarında da kullanışlı hale gelecek sahayı Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü ve amatör spor kulüpleri kullanacak.